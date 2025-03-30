واعظة بالأوقاف: رمضان بداية للطاعة المستمرة طوال العام

أكدت الدكتورة فاطمة عنتر، واعظة بوزارة الأوقاف، أن شهر رمضان المبارك يعد فرصة عظيمة للمسلمين لبدء مسيرتهم على طريق الله ورسوله، مشيرة إلى أن من يجتهدون في هذا الشهر يعرفون جيدًا أنه لا يقتصر على الطاعة في أيامه فقط، بل هو بداية للاستمرار في العبادة طوال العام.

وأوضحت عنتر خلال حديثها في لقاء عبر فضائية "الأولى المصرية" أن شهر رمضان هو "نفحة من نفحات الله" تمنح العباد فرصة للتقرب منه، وهو ليس مجرد شهر للعبادة بل يشكل أيضًا "مركز تدريب على الطاعة" يسهم في تقوية العلاقة مع الله.

وشددت على أهمية أن يفهم المسلمون أن العبادة لا تقتصر على شهر رمضان، بل يجب أن تكون جزءًا من حياتهم اليومية، مستشهدة بضرورة الاستمرار في الأعمال الصالحة بعد انتهاء الشهر الكريم.

وفي ختام حديثها، دعت الدكتورة فاطمة عنتر المسلمين إلى مواصلة إطعام المساكين وإنفاق الصدقات طوال العام، مشيرة إلى أن رمضان يمثل دافعًا للاستمرار في هذه الأعمال الخيرية، وهو ما يعزز من صلة العبد بربه في جميع الأوقات.