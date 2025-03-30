استعدادات مكثفة بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استعدادات مكثفة في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة شددت على ضرورة تفعيل غرف العمليات في المحافظات، والتأكد من جاهزية الميادين العامة ورفع كفاءة الإنارة بها.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أنه تم التنسيق مع إدارات المرور لضمان سيولة الحركة المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة خلال العيد.

وقال إنه تم التنسيق مع الوحدات الصحية والمستشفيات القريبة من المساجد والساحات العامة، لضمان توفير الخدمات الطبية اللازمة في حالات الطوارئ.

وأضاف أن غرف العمليات وإدارة الأزمات تعمل بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء غير قانونية، باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد أي تعديات على الطرق العامة أو الأراضي الزراعية خلال فترة العيد.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات التي تضمن سلامة وأمن المواطنين، ومنع أي تجاوزات تؤثر على النظام العام.