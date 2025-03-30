تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية موعد صلاة عيد الفطر وأماكن الصلاة، وذلك عقب تحديد مديرية الأوقاف بالقليوبية أماكن ساحات ومساجد صلاة العيد والتى تبلغ 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن لصلاة العيد.

تجهيز ساحات الصلاة

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لمدينة بنها الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد صلاة عيد الفطر في القليوبية في تمام الساعة 06.12 صباحا ، حيث تم تجهيز أماكن الساحات لأداء صلاة عيد الفطرغدا الاثنين، وإعلان الطوارئ في مساجد المديرية في مختلف الإدارات والتي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا.



وتقام صلاة عيد الفطر غدا الاثنين بالقليوبية في الساحات التي خصصتها مديرية الاوقاف بالمحافظة وعددها 453 ساحة بالتنسيق بين محافظة القليوبية والأجهزة المعنية.

من ناحية اخرى تزينهت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية فى القليوبية من إستعداداتها لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة.

وقال المهندس خالد إبراهيم مدير عام رى قناطر الدلتا، أنه تم الإنتهاء من تطوير عدد من الحدائق خلال الفترة الماضية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات وشلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.