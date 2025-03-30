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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة عمليات لمتابعة أحوال وحركة السائحين والمعتمرين خلال عطلة عيد الفطر

أرشيفية
أرشيفية
محمد الاسكندرانى

شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة تعمل على مدار الساعة وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف استقبال الملاحظات والاستفسارات أو الشكاوى التي ترد من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب خلال إجازة العيد، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم. كما ستتابع حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية لضمان سلامتهم حتى عودتهم إلى وطنهم.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، على حرص الوزارة من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها على التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة والتزام شركات السياحة في تنفيذ البرامج السياحية المعتمدة والمعلنة مسبقاً، مع تكثيف جهود الوزارة لمراقبة سير الأنشطة السياحية.

كما أشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المعتمرين المصريين في الأراضي المقدسة، حيث يتم التنسيق مع اللجان التابعة للوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى غرفة العمليات في مصر، لضمان وصول المعتمرين بأمان إلى وجهاتهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

قنوات للتواصل مع السائحين والمواطنين

وقد قدمت الوزارة عدة قنوات للتواصل مع السائحين والمواطنين وتسهيل تلقي الملاحظات والاستفسارات أو الشكاوى، حيث يمكنهم إرسال شكاواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات. كما يمكن التواصل مع غرفة العمليات عبر رقم الهاتف: 01550008630 أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected]
وتُهيب وزارة السياحة والآثار جميع المواطنين والسائحين بالاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها شركات السياحة المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.

وتأتي هذه الجهود من وزارة السياحة والآثار في إطار حرصها المستمر على التأكد من وتطوير جودة الخدمات المقدمة للزائرين في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي على قطاع السياحة وبما يضمن راحة وسلامة السائحين والمواطنين.

السياحة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات عيد الفطر المبارك

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