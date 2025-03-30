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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025

الذهب
الذهب
عادل نصار

عرضت قناة العربية ، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع التقرير، أن استمر الذهب في مصر في التداول عند المستويات المرتفعة التي سجلتها الأعيرة أمس، مع بداية اليوم الثاني من الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، التي تشمل يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب في مصر

  • عيار 24: 5017 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 4390 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 3762 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 2926 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل اليوم عيار 21 من الجنيه الذهب 35120 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من الذهب.

أسعار الذهب المستعمل:

  • عيار 24: 4994 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 4370 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 3745 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 2913 جنيهًا للجرام.

تستمر الأسعار في الارتفاع بسبب تقلبات أسواق الذهب العالمية، خاصة في ظل إجازة البورصة.

الذهب اسعار الذهب الذهب اليوم

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