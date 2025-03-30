مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025

عرضت قناة العربية ، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع التقرير، أن استمر الذهب في مصر في التداول عند المستويات المرتفعة التي سجلتها الأعيرة أمس، مع بداية اليوم الثاني من الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، التي تشمل يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 : 5017 جنيهًا للجرام.

: 5017 جنيهًا للجرام. عيار 21 : 4390 جنيهًا للجرام.

: 4390 جنيهًا للجرام. عيار 18 : 3762 جنيهًا للجرام.

: 3762 جنيهًا للجرام. عيار 14: 2926 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل اليوم عيار 21 من الجنيه الذهب 35120 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من الذهب.

أسعار الذهب المستعمل:

عيار 24 : 4994 جنيهًا للجرام.

: 4994 جنيهًا للجرام. عيار 21 : 4370 جنيهًا للجرام.

: 4370 جنيهًا للجرام. عيار 18 : 3745 جنيهًا للجرام.

: 3745 جنيهًا للجرام. عيار 14: 2913 جنيهًا للجرام.

تستمر الأسعار في الارتفاع بسبب تقلبات أسواق الذهب العالمية، خاصة في ظل إجازة البورصة.