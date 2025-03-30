مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الأخيرة.. فتحي عبد الوهاب يقـ.ـتل ريهام عبد الغفور

عرضت شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «dmc والحياة» مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 15 والأخيرة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار.

وبدأ مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 15 والأخيرة، بإخبار حسن (إياد نصار) لـ هند (ريهام عبد الغفور) أن زوجها حمادة كشري (فتحي عبد الوهاب) على قيد الحياة، فتقرر إخبار المحامية الخاصة بها.

تذهب هند مع المحامية إلى البحيرة، وتخبرها أنها لن تتركها وستقيم دعوى خلع ضد حمادة، ولكن عندما يذهبون إليهم يقوم حمادة بطردهم، وأخذ ابنته منة عنوة.

وفي الوقت ذاته تقوم الشرطة بالقبض على علاء (أحمد عزمي) بتهمة قتل سامح عشيق أخته سحر (بسمة).

تذهب هند إلى قسم الشرطة ويخبرها الضابط أنها أضاعت حقها القانوني، وسوف يحيل مشكلتها إلى العمدة للحل الودي لحين حصولها على أحكام قضائية، ويقرر عمدة البلد عقد جلسة عرفية.

ويقرر حسن الذهاب الى حمادة ويتشاجران، ويقوم حمادة بقتل هند أمام منزل العمدة، على مرأى ومسمع أهل القرية.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة

تعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءً ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا.

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

مسلسل ظلم المصطبة

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار.

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).



بوستر مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد “ظلم المصطبة”، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2025، وظهرت فيه الفنانة بسمة وهي ترتدي الحجاب.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.