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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام: استشهاد 2 واصابة 4 نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل اعلام يمنية باستشهاد 2 واصابة 4 نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء اليمن .

وكانت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن ذكرت  ان القوات الأمريكية نفذت عدوانا استهدف بـ 4 غارات منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء.

وكانت مصادر يمنية قالت بأن ميليشيا الحوثي استهدفت طائرة E2 الخاصة بالقيادة والسيطرة لحاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان".

وأشارت المصادر الي ان حاملة الطائرات "ترومان" فاقدة لقيادتها والبيت الأبيض و"البنتاجون" يحققون في الأمر.

وسابقا؛ ذكرت وكالات أنباء دولية ان العملية الأمريكية ضد الحوثيين في عهد ترامب تعد  أكثر شمولا من تلك التي كانت في عهد بايدن.

وأشارت الولايات المتحدة الي أنها انتقلت من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات باليمن لاستهداف المسؤولين وقصف المدن.

وأفادت الأنباء بان  مهبط طائرات غامض قبالة سواحل اليمن في جزيرة ميون وسط باب المندب يبدو جاهزا لاستقبال رحلات جوية وقاذفات.

وذكر الجيش الأمريكي انه نقل نحو 4 قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2 إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

كما نقل الجيش الأمريكي قاذفات بعيدة المدى للمحيط الهندي يشير إلى تجنبه استخدام قواعد حلفائه في الشرق الأوسط.

اليمن غارات أمريكية صنعاء المحيط الهندي الشرق الأوسط الجيش الأمريكي

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