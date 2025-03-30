مقتل 2 .. انفجار في مركز للشرطة بمدينة مشهد الإيرانية



أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بوقوع انفجار في مركز للشرطة بمدينة مشهد أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة.

وفي سياق اخر؛ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة (إن.بي.سي)؛ قال ترامب : إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف.. لكن هناك احتمال، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوما جمركية ثانوية مثلما فعلت قبل أربع سنوات.

وأشار ترامب إلى أنه سيفرض رسوما جمركية ثانوية تتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة على جميع واردات النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبين ترامب أنه شعر بغضب شديد واستياء عندما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصداقية قيادة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى بوتين خلال الأيام المقبلة.