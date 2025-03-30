برشلونة يحقق فوزا كبيرا على جيرونا برباعية ويتصدر الدوري الإسباني

تمكن فريق برشلونة من الفوز على ضيفه جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الأحد في قمة كتالونيا، ليواصل الهيمنة على صدارة الدوري الإسباني.

افتتح برشلونة التسجيل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، عندما نفذ لامين جمال ركلة حرة ارتطمت بمدافع جيرونا، بلاديسلاف كريتشي، وسكنت شباك فريقه بالخطأ.

وبعد استراحة الشوطين، تمكن جيرونا من إدراك التعادل عبر أرنون دانجوما، لكن سرعان ما استعاد برشلونة تقدمه. وجاء الهدف الثاني بفضل لمسة رائعة من روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدفه الـ25 في الدوري هذا الموسم بعد هجمة مرتدة سريعة، ليعزز موقعه في صدارة الهدافين.

وفي الدقائق الأخيرة، اختتم فيران توريس التسجيل بهدف رابع، ليضمن لفريقه الفوز ويحسم المباراة لصالح برشلونة.

بالفوز، يبتعد برشلونة بثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 29 جولة من البطولة، بينما يستمر جيرونا في المركز الثالث عشر.