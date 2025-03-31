بعثة سيدات طائرة الزمالك تغادر إلى نيجيريا للمشاركة في بطولة أفريقيا

غادرت بعثة فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، فجر اليوم الإثنين، إلى نيجيريا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وتم تحديد قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة كالتالي:

- مريم متولي

- ميلكا لوبيسكا دا سيلفا

- نورا عزمي

- داليا المرشدي

- شروق فؤاد

- أيسل نديم

- ندى مرجان

- سابين عابد

- هنا المصري

- نهى عادل

- تقوي مدحت

- بسنت محمد

كما تتولى نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة للسيدات من:

- أحمد فتحي مديرا فنيا

- أشرف عبد العال مدربا مساعدا

- إكرامي هيكل مدربا

- بلال وتوت مخططًا للأحمال

- عبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء

- سمية ناجح أخصائي العلاج الطبيعي

- هبة حسنين مديرا إداريا