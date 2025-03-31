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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق الحسيني: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب سلاح السيف دافع كبير للاعبين

منتخب مصر لسلاح السيف
منتخب مصر لسلاح السيف
رباب الهواري

أكد طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، أن تهنئة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمنتخب مصر لسلاح السيف بعد فوزه بذهبية الفرق بكأس العالم للرجال، دافع كبير للاستمرار في مسيرة النجاح.

وأعرب الحسيني عن فخره وسعادته بتهنئة رئيس الجمهورية والتي ستعطي دافعا قويا لجميع لاعبي السلاح للاستمرار في بذل مزيد من الجهد للتتويج بالميداليات ورفع اسم مصر خفاقا بين الدول.

وأكد الحسيني أن ذهبية منتخب مصر في سلاح السيف يعد إنجازا تاريخيا يؤكد سير الاتحاد في الطريق الصحيح من أجل التقدم في التصنيف العالمي قبل بطولة العالم.

وأضاف الحسيني أن منتخب سلاح السيف قدم مستوى مميز في منافسات البطولة ونجح في الفوز على أصحاب الميداليات الأولمبية وهو دليل على قوة منتخبنا ونضجه بشكل كبير حيث فاز أبطال مصر على منتخب كوريا البطل الاولمبي والمصنف الاول على العالم في دور ربع النهائي ثم الفوز في نصف النهائي على منتخب فرنسا صاحب برونزية الاولمبياد واخيرا الفوز على المجر صاحب فضية اولمبياد باريس.

وأوضح الحسيني أن الاتحاد المصري للسلاح يسعي للمنافسة بقوة في الأولمبياد المقبلة في لوس أنجلوس لزيادة حصيلة الفراعنة من الميداليات الأولمبية خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها منتخبنا في دورة الألعاب الأولمبية الماضية باريس 2024 بحصد محمد السيد لبرونزية سيف المبارزة واحتلال زياد السيسي المركز الرابع واحتلال فريق السيف المركز السادس، ويأتي ذلك بوضع الخطط والاعداد الجيد والذي يسير فيها الاتحاد على قدم وساق منذ اللحظة الاولي لتوليه.

ونجح منتخب مصر لسلاح السيف في حصد ذهبية الفرق بالفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-37 في البطولة المقامة في المجر صاحب فضية أولمبياد باريس خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري.

وكان منتخب مصر المصنف السابع على العالم قد تمكن من الفوز على منتخب فرنسا صاحب برونزية أولمبياد باريس والمصنف الرابع عالمًيا بنتيجة 45-43 ليصل بذلك لنهائي البطولة بعد أن نجح في الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره الكوري صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42.

واستهل منتخب مصر لسلاح السيف مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره المنتخب البلغاري في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-30، قبل أن يفوز في مباراة ثمن النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-38.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح السيف قد حقق من قبل الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر مايو من العام الماضي بإسبانيا.

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