أسعار الأسمنت أول أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 31 مارس 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

ويأتي هذا الاستقرار وسط توافر المعروض في الأسواق المحلية، ما ساهم في الحد من التقلبات السعرية الحادة التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

جاءت أسعار الأسمنت اليوم وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية على النحو التالي:

متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي: 3583 جنيهًا.

سعر طن أسمنت حلوان: 3350 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري: 3300 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس: 3370 جنيهًا.

سعر طن أسمنت المسلح: 3500 جنيه.

سعر طن أسمنت الصخرة: 3450 جنيهًا.

سعر طن أسمنت النصر: 3325 جنيهًا.

سعر طن أسمنت المخصوص: 3400 جنيه.

سعر طن أسمنت وادي النيل: 3360 جنيهًا.

أسباب استقرار أسعار الأسمنت

يعود استقرار أسعار الأسمنت إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلية، حيث تشهد مصر إنتاجًا محليًا قويًا من الأسمنت بفضل وفرة المواد الخام وتوسع الإنتاج في المصانع الكبرى.

كما أن استقرار أسعار المواد الخام وتكاليف النقل ساهم في الحد من تقلبات الأسعار خلال الأيام الماضية.

توقعات سوق الأسمنت في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن تستمر الأسعار في الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية حدوث تقلبات طفيفة بناءً على عوامل مثل الطلب الموسمي، ومستويات الإنتاج، وأسعار الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التصنيع.

كما أن حركة البناء والتشييد، سواء في المشروعات القومية أو القطاع الخاص، ستظل أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاهات الأسعار في السوق.