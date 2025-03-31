الإفتاء حسمت الأمر.. ما حكم تداول رسائل توديع رمضان وتهنئة العيد؟

في الوقت الذي انتهى فيه شهر رمضان المبارك وبدأ عيد الفطر، يبدأ الكثيرون من المسلمين في البحث عن طرق للتعبير عن مشاعرهم تجاه العيد.

ومن بين هذه الوسائل، تداول رسائل توديع شهر رمضان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتهنئة بعيد الفطر. ولكن، هل يعتبر هذا الفعل بدعة في الدين الإسلامي أم هو أمر جائز شرعًا؟

حكم رسائل تهنئة العيد

قامت دار الإفتاء المصرية بتوضيح حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان وتهنئة العيد، حيث أكدت أنه لا ضرر شرعي في ذلك.

وجاء في بيان المفتي السابق، الدكتور شوقي علام، أنه من الجائز إرسال برقيات ورسائل تتعلق بتوديع هذا الشهر، لأن تلك الرسائل تعمل على تنبيه المسلمين بقرب انتهاء موسم الخيرات.

يأتي إقرار دار الإفتاء بأن تداول رسائل توديع رمضان وتهنئة العيد ليس بدعة، استنادًا إلى سلوك الصحابة الكرام، الذين كانوا يعبرون عن مشاعرهم تجاه هذا الشهر.

رسائل الصحابة في رمضان والعيد

أشار الدكتور علام، إلى أن بعض الصحابة كانوا يتبادلون التهاني والمواساة في نهاية الشهر، مثلما كان يُروى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، حيث كانوا ينادون في ليالي آخر شهر رمضان ويتمنون القبول للمستغفرين.

وبحسب دار الإفتاء، فإنه من المهم أن نذكر كيف أن التراث الإسلامي قد احتوى على أمثلة عديدة من سيرة الصحابة، الذين لم يترددوا في التعبير عن مشاعرهم المرتبطة بشهر رمضان.

وأورد ابن رجب الحنبلي في كتابه "لطائف المعارف" بعض هذه الأقوال، مما يدل على أن الفرح والضيق في نهاية هذا الشهر كان موضوعًا متداولاً بينهم.

صلاة عيد الفطر 2025

جدير بالذكر أن دار الإفتاء، قد حددت اليوم الاثنين 31 مارس 2025، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 1446 هجريًا، حيث كان الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر 2025، كالآتي:

مرسى مطروح 6:27 صباحًا

كفر الشيخ 6:13 صباحًا

سوهاج 6:11 صباحًا

الفيوم 6:14 صباحًا

الزقازيق 6:10 صباحًا

قنا 6:07 صباحًا

دمياط 6:09 صباحًا

شرم الشيخ 6:00 صباحًا

الطور 6:03 صباحًا

العريش 6:01 صباحًا

بني سويف 6:13 صباحًا

الإسماعيلية 6:07 صباحًا

بنها 6:12 صباحًا

المنصورة 6:11 صباحًا

الإسكندرية 6:16 صباحًا

دمنهور 6:14 صباحًا

القاهرة 6:13 صباحًا

الجيزة 6:12 صباحًا

المنيا 6:14 صباحًا

أسيوط 6:13 صباحًا

أسوان 6:07 صباحًا

أبوسمبل 6:13 صباحًا

الغردقة 6:03 صباحًا

الخارجة 6:17 صباحًا

نويبع 5:59 صباحًا

حلايب 5:53 صباحًا

شلاتين 5:57 صباحًا

الطور 6:03 صباحًا

شبين الكوم 6:13 صباحًا

بورسعيد 6:07 صباحًا

السلوم 6:35 صباحًا