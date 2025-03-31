قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة
الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة
عيدنا فلسطيني.. المصريون يحتشدون في محافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية
كلنا في ظهرك يا ريس.. أبو العينين يشارك في وقفة تضامنية لرفض التهجير ودعم القيادة السياسية
أول أيام العيد.. تواجد مرورى مكثف على طرق السفر
أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الإثنين
ماذا أفعل إذا فاتتني تكبيرات صلاة العيد؟.. أمين الفتوى يجيب
تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة منازل 2025
أزمة قلبية .. وفاة السكرتير العام للدقهلية عقب أداء صلاة العيد
أول وجبة إفطار صباحي بعد الصيام .. الصحة تحذر
السكة الحديد ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضد التهـ ـجير.. أهالي الإسماعيلية في وقفة تضامنية حاشدة دعما لفلسطين| صور

الوقفة
الوقفة
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت ساحة مسجد الدوحة  في محافظة الاسماعيلية، صباح اليوم، وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

جاءت هذه الوقفة للتعبير عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان القطاع إلى الأراضي المصرية.

واحتشد المشاركون في ساحات التجمعات ورفعوا اللافتات ورددوا الهتافات الوطنية، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم أي حلول تمس الثوابت الوطنية والقومية. 

وهتف المتظاهرون: “تحيا مصر.. فلسطين حرة عربية”، معبرين عن دعمهم المطلق لموقف القيادة السياسية المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

 كما شددوا على رفضهم القاطع لأي محاولات لإخلاء قطاع غزة أو تهجير سكانه إلى مصر، مؤكدين أن سيناء ليست بديلاً عن الأرض الفلسطينية.

شارك في الوقفات التضامنية مختلف أطياف المجتمع الإسمعلاوي، حيث توافد المواطنون من كافة المدن والقرى، من مختلف العائلات إلى جانب قيادات ورموز شعبية وحزبية، إضافة إلى حضور شبابي ونسائي واسع.

وأكد المشاركون وقوفهم خلف القيادة السياسية المصرية، معبرين عن تأييدهم الكامل للإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني، وضمان عدم المساس بالسيادة المصرية أو بأي شبر من أرض الوطن.

وجه المشاركون في الوقفة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، أكدوا فيها أن الشعب المصري، وعلى رأسه أهالي محافظة الاسماعيلية ، لن يسمح بأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تغيير معالمها،  كما شددوا على ضرورة توفير الدعم الكامل للفلسطينيين في غزة، مع ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

وتأتي هذه الوقفات في إطار موجة من الفعاليات الشعبية والرسمية التي تشهدها مصر تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين، وتأكيداً على الموقف الثابت للدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفض أي مشروعات من شأنها تغيير خريطة المنطقة أو تهجير السكان الأصليين من أراضيهم.

الاسماعيلية غزة وقفة غزة محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أول أيام العيد.. الأرصاد تصدر تحذيرا من الطقس في معظم الأنحاء

الدوري المصري

تعديل عقوبات الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الآن

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد.. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

تصادم مروع في طريق صلاح سالم

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

حالة الطقس

تقلبات جوية تضرب البلاد غدا.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

طقس

الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الاهلي والزمالك

عاجل.. رابطة الأندية المصرية تلغي خصم الثلاث نقاط من الأهلي

موعد صلاه عيد الفطر المبارك 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

أمينة شلباية

أمينة شلباية تثير الجدل بشأن تقاليد أكل الرنجة.. وتكشف اتيكيت تناولها

أسما إبراهيم

برشاقة ملفتة.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

خلال أجواء الافراج عن الأسرى

تطور مهم في مفاوضات الرهائن .. مطالب إسرائيل الجديدة من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد