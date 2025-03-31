ضد التهـ ـجير.. أهالي الإسماعيلية في وقفة تضامنية حاشدة دعما لفلسطين| صور

شهدت ساحة مسجد الدوحة في محافظة الاسماعيلية، صباح اليوم، وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

جاءت هذه الوقفة للتعبير عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان القطاع إلى الأراضي المصرية.

واحتشد المشاركون في ساحات التجمعات ورفعوا اللافتات ورددوا الهتافات الوطنية، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم أي حلول تمس الثوابت الوطنية والقومية.

وهتف المتظاهرون: “تحيا مصر.. فلسطين حرة عربية”، معبرين عن دعمهم المطلق لموقف القيادة السياسية المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

كما شددوا على رفضهم القاطع لأي محاولات لإخلاء قطاع غزة أو تهجير سكانه إلى مصر، مؤكدين أن سيناء ليست بديلاً عن الأرض الفلسطينية.

شارك في الوقفات التضامنية مختلف أطياف المجتمع الإسمعلاوي، حيث توافد المواطنون من كافة المدن والقرى، من مختلف العائلات إلى جانب قيادات ورموز شعبية وحزبية، إضافة إلى حضور شبابي ونسائي واسع.

وأكد المشاركون وقوفهم خلف القيادة السياسية المصرية، معبرين عن تأييدهم الكامل للإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني، وضمان عدم المساس بالسيادة المصرية أو بأي شبر من أرض الوطن.

وجه المشاركون في الوقفة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، أكدوا فيها أن الشعب المصري، وعلى رأسه أهالي محافظة الاسماعيلية ، لن يسمح بأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تغيير معالمها، كما شددوا على ضرورة توفير الدعم الكامل للفلسطينيين في غزة، مع ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

وتأتي هذه الوقفات في إطار موجة من الفعاليات الشعبية والرسمية التي تشهدها مصر تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين، وتأكيداً على الموقف الثابت للدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفض أي مشروعات من شأنها تغيير خريطة المنطقة أو تهجير السكان الأصليين من أراضيهم.