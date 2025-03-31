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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك أهالي الداخلة صلاة عيد الفطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جموع المواطنين أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بميدان المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

قدّم المحافظ التهنئة لأهالي الوادي الجديد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وشهدت ساحة الصلاة إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين حرصوا على آداء صلاة العيد وتبادلوا التهاني، كما التقط المحافظ الصور التذكارية مع الأهالي، ووزعت الهدايا على الأطفال في أجواء تعمها مشاعر الفرح والسرور.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد صلاة العيد

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