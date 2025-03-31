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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر بساحة الاستاد

أداء صلاة العيد
أداء صلاة العيد
الإسماعيلية انجي هيبة

أدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، ومشاركة مواطني الإسماعيلية احتفالاتهم وتكبيرات صلاة العيد بساحة ستاد الإسماعيلية "الملاعب المفتوحة" بحي ثان مدينة الإسماعيلية. 



وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني الإسماعيلية. 



و أمّ الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية المصلين، ثم القي خطبة العيد، التي تضمنت الحديث عن أهمية الفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيام، وأوضح أنه من شعائر الدين الإسلامي الاحتفال بالعيد وبهجته وإظهار الفرحة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ... إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ يَفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ – فَرِحَ بصومه).

فالعيد هو يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا، حيث ينتظرهم بفضل الله تعالى التكريم الأعظم يوم القيامة، فقد وعدهم الله بباب الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ).

كما أوضح الخطيب أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملًا وأعظم نشاطًا.

وفي العيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والمودة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية، موضحًا أن أولى الناس بالبر والصلة والتزاور والسؤال في هذه المواسم الطيبة
هم ذوو الأرحام، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (من أحب أن يُبسَط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه).

وعقب أداء صلاة العيد صافح محافظ الإسماعيلية، المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ويديم الله على مصر الأمن والأمان، في ظل قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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