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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدق أو لا تصدق.. ناقد رياضى يعلن مفاجأة بشأن المهاجم الفلسطيني عمر فرج

المهاجم الفلسطيني
المهاجم الفلسطيني
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن المهاجم الفلسطيني عمر فرج مهاجم الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"صدق او لا تصدق .. المهاجم الفلسطيني عمر فرج مهاجم الزمالك السابق يسجل خمسة اهداف في اولى مباريات فريقه ديجيرفورس في الدوري السويدي ويقوده للفوز على هالمستاد ٥ - صفر".

يواصل الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استعداداته لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

يأتي ذلك بعد فوز الفريق على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ليحجز الأبيض مقعده في المباراة النهائية أمام بيراميدز.

 

وتعد هذه النسخة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية هي الـ22 في تاريخ المسابقة، التي انطلقت عام 2004 بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي. وشهدت السنوات الماضية منافسة قوية بين الأندية الأفريقية للفوز باللقب.


 

وتقام مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أما مباراة الإياب فتقام الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً.

يدخل الزمالك هذه المواجهة بثقة، كونه حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد تتويجه على حساب نهضة بركان المغربي، حيث انتصر في المباراة النهائية بهدف نظيف، ليضيف لقبًا جديدًا إلى سجل إنجازاته القارية. ويطمح الفريق لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة للحفاظ على لقبه وتعزيز مكانته كأحد الأندية الأكثر تتويجًا في القارة.

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