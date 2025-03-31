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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا الجديدة

حادث تصادم 3 سيارات
حادث تصادم 3 سيارات
ايمن رياض

أصيب 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات وانقلابهم على الطريق المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة وتصادم السيارات ببعضها البعض في اتجاه النزول.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، بالإضافة إلى اشتباه في ارتجاج ما بعد المخ، وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث.
 

المنيا المنيا الجديدة حادث تصادم

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