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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير المصري في نيقوسيا يقيم حفل عشاء على شرف رئيس جمهورية قبرص

السفير المصري في نيقوسيا يقيم حفل عشاء على شرف رئيس جمهورية قبرص وبحضور السفراء العرب
السفير المصري في نيقوسيا يقيم حفل عشاء على شرف رئيس جمهورية قبرص وبحضور السفراء العرب
أ ش أ

 أقام السفير محمد زعزوع، سفير مصر في نيقوسيا، مساء أمس الأحد بدار السكن المصري، حفل عشاء على شرف رئيس جمهورية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، وذلك بحضور السفراء العرب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وثمّن الرئيس القبرصي الدور المصري الإقليمي، واصفاً إياه بالدور الرائد والمحوري، باعتبار مصر ركيزة الشرق الأوسط لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. 


كما حرص الرئيس القبرصي على الإشادة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع قبرص ومصر، والعالم العربي عموماً، وإبراز أن الهدف المشترك هو تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والإقليمية مع مصر والدول العربية.


ومن جانبه، عبر السفير محمد زعزوع عن امتنانه وتقديره لتشريف الرئيس القبرصي حفل العشاء، مشيراً إلى حرص مصر على دعم منظومة العلاقات المصرية-القبرصية بين البلدين باستمرار وفي كافة القطاعات، والسعي نحو توسيع قاعدة الروابط الثنائية في مختلف المجالات، سواء سياسياً أواقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً.


وأشار السفير المصري إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وقبرص، مثمناً التميز الذي تتسم به العلاقات الثنائية وتطورها بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة، برعاية القيادة السياسية في البلدين.


وأكد على الموقف المصري الثابت الداعم لقبرص اتصالاً بالقضية القبرصية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما عبر السفير المصري عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه قبرص لمصر اتصالاً بالموضوعات الحيوية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي.


كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن كافة القضايا الإقليمية الهامة، وكذلك الموضوعات الدولية، ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مع استمرار اشتعال الأزمات وبؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط. 


ورافق الرئيس القبرصي - خلال الحفل - كلا من وزير الدفاع القبرصي، ونائبة الوزير المعنية بالشئون الأوروبية.
 

سفير مصر في نيقوسيا رئيس جمهورية قبرص السفراء العرب عيد الفطر المبارك

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