وزارة الري ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تواصل أجهزة وزارة الري متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، واتخاذ اللازم لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية .

متابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف

وصرح الدكتور سويلم بأن العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال ، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد وعدم وجود ازدحامات بالشبكة .

وأشار وزير الري إلى وجود غرفة عمليات تقوم بمتابعه المناسيب والتصرفات على مدار الساعه بما يعمل على استقرار واتزان الشبكة وسرعة التعامل الديناميكي مع المتغيرات في الطلب على المياه خلال فترة العيد والإجازات ، حيث تم التعامل بفاعلية مع زيادة الطلب على المياه للزراعة والشرب نظراً لارتفاع درجات الحرارة في الفترة التى تزامنت مع نهاية شهر رمضان وبداية إجازة العيد . وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .