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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حالة الطقس .. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا تفيد خلاله بتغير أحوال الطقس على البلاد، مع تقدم ساعات اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك.

تغير مفاجئ في الطقس

قالت هيئة الأرصاد، إن تحول الطقس اليوم، يشهد تكون منخفض سطحي علي غرب البلاد يجلب معه رياح جنوبية حارة وجافة تكون نشطة ومثيرة للرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية  ووسط سيناء.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن هذا المنخفض الجوي، يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد، كما تسود أجواء حارة نهارا علي معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تكسر درجة الحرارة حاجز 30 درجة.

مع تقدم ساعات اليوم، من المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وسط توقعات بحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (3:2 متر).

طقس ثاني أيام العيد

بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد، فإن فرص الأمطار سوف تشتد خلال الطقس غدا الثلاثاء، طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تكون الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون فرص الأمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس تاني أيام العيد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة ثاني أيام العيد

عن حركة الملاحة البحرية، تشهد اضطراب نسبي في حركة الأمواج على مستوى كلا من البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، حيث يرتفع الموج إلى 3 أمتار، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/س.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، فمن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاض بنحو معدل 3 درجات على أغلب أنحاء البلاد، تحديدًا محافظات الوجه البحري والسواحل.

من المتوقع أن تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية تسجل العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد عيد الفطر طقس ثاني أيام العيد درجات الحرارة

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