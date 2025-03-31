قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف أمريكي على العاصمة صنعاء.. وغارات جوية في الديلمي
قرار غبي.. ممدوح عباس يفتح النار على رابطة الأندية بعد تقليص عقوبة الأهلي
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
البابا تواضروس يصلي قداس وتجنيز نيافة الأنبا باخوميوس بالبحيرة | صور
إسرائيل تلوّح بهدنة جديدة في غزة تمتد لـ50 يوما .. فيديو
القسام تدمر دبابة إسرائيلية في خان يونس
الذهب يقفز بشكل مفاجئ.. قمة جديدة تتخطى 3100 دولار للأوقية
قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا
تسهيلا للزوار .. النقل العام يدعم خطوط القناطر وحديقة الأزهر بأتوبيسات إضافية
صيام الست من شوال.. اعرف حكمها وكيفية أدائها
الأولوية للزمالك.. بشرى لجماهير الأبيض بشأن زيزو
سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في مستوطنة نيريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لم تمت بتسمم الدم فقط.. سهير جودة تعلق على رحيل إيناس النجار

إيناس النجار
إيناس النجار
أحمد إبراهيم

نشرت الإعلامية سهير جودة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تنعى فيه الفنانة إيناس النجار التى رحلت اليوم عن عالمنا بعد صراع مع المرض. 

وقالت سهير جودة : إيناس النجار قلب طيب وروح طيبة، لم تمت بتسمم الدم فقط، بل شخصيات سامة دمرت حياتها، وأحلام مجهضة أو مؤجلة، ألف رحمة ونور لروحها الطيبة، الرجاء قراءة الفاتحة.

وفاة إيناس النجار

وتوفيت الفنانة إيناس النجار منذ قليل وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وذلك بعد صراع مع المرض.

وكشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

أخر تطورات حالة الفنانة إيناس النجار

وأوضحت أن حالتها لم تشهد تحسنًا رغم تلقيها العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن الأدوية لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

منة جلال تروى أزمة إيناس النجار

فيما ناشدت الفنانة منة جلال جمهورها ومتابعيها الدعاء للفنانة إيناس النجار، التي تمر بوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وكتبت منة جلال عبر حسابها على فيسبوك: «ياريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار لأنها في أشد الحاجة للدعاء لأنها في العناية المركزة».

ونقلت الفنانة إيناس النجار للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لأزمة صحية كما كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لإصابة شديدة استدعت دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

من هي إيناس النجار

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس. 

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب. 

وساهم فيلم “ميدو مشاكل” فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”. 

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف. 

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.

إيناس النجار الفنانة إيناس النجار أعمال إيناس النجار سهير جودة وفاة إيناس النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ.. ما حقيقة الأمر؟

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

إيناس النجار

وفاة إيناس النجار.. معلومات لا تعرفها عنها وقصة مرضها

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

وزير المالية

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

وزير المالية

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

صيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

ترشيحاتنا

اسكان

24 أبريل| آخر موعد لتقديم تظلمات "سكن لكل المصريين 5".. التفاصيل بالأرقام

غزة

قوات الاحتلال تقصف خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس بغزة

ذهب

بعد قفزة أمس.. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر

بالصور

بعد كحك العيد.. عشبة غير متوقعة تخفض السكر وتعالج مشاكل التنفس

الكحك
الكحك
الكحك

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد طوارئ المستشفى العام

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

المرارة السبب .. وفاة الفنانة إيناس النجار بعد إصابتها بتسمم في الدم

سبب وفاة ايناس النجار
سبب وفاة ايناس النجار
سبب وفاة ايناس النجار

فيديو

الفسيخ

بالنقع أو الطهي.. إزاي تاكل الفسيح بملح قليل؟

فتاة

عامل يتحرش بفتاة في ميكروباص بالمعادى .. وتحرك فورى من الأمن

ازمة تصريحات حسام حسن

العميد اعتذر.. قرار عاجل من هاني أبوريدة ضد حسام حسن بعد ظهوره مع رامز

كتاب التوفيقات الإلهامية

كتاب عمره 132 سنة يتنبأ بموعد العيد في 2025 .. صدفة أم عبقرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد