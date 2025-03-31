مشاهدة العيال كبرت أفضل علاج نفسي.. تعليق ساخر من ميدو بعد قرارات الرابطة

وجه أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة ساخرة بعد قرار رابطة الأندية بتقليص عقوبات الأهلي عقب انسحابه من مباراة الزمالك في بطولة الدوري.



ونشر ميدو، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، صور وهو يشاهد مسرحية العيال كبرت، معلقًا: "مشاهدة العيال كبرت مع كحك العيد، هو أفضل علاج نفسي من اللي بنشوفه في الكورة في مصر.. كل سنة وانتم طيبين".

بالتضامن مع بيراميدز.. الزمالك يعلن أول إجراء بعد قرارات الرابطة

أعلن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، عن أول إجراء من القلعة البيضاء بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتقليص عقوبة النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المصرية أصدرت بيانًا أمس الأحد، أعلنت فيه تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بخلاف نقاط الانسحاب أمام الزمالك، بعد شكوى النادي الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وبيراميدز متضامن معانا وان شاء الله بعد تأكيد المحامين الأهلي هيتخصم منه الـ٣ نقاط”.

وأضاف: “إن شاء الله القرار ده هيكون سبب إن إحنا نتخلص من أحمد دياب رئيس الرابطة زي ما تخلصنا من الترزي والأيام بيننا”.

وأكمل: “أغبى قرار في تاريخ الكورة المصرية أغبى من قرار انسحاب الأهلي!”.

بيان رابطة الأندية بشأن العقوبات

كانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، موضحة أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025. وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.

وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.

الزمالك يتحرك لحماية حقوقه

على الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.

المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالك

أحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.

وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.