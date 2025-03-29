ميدو: جماهير الزمالك وجهت رسالة إلى زيزو خلال مواجهة سيراميكا

أشاد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مواجهة سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، مؤكدًا أن البرتغالي جوزيه بيسيرو أدار المباراة بشكل مميز.

وأوضح ميدو، خلال تصريحاته عبر شاشة “أون سبورت”، أن بيسيرو يمتلك خبرة في إدارة المباريات الكبرى، مشيرًا إلى أن قراره بإشراك مصطفى شلبي بدلًا من سيف الجزيري كان مخاطرة محسوبة، خاصة في ظل عدم الجاهزية الكاملة لناصر منسي وإمكانية الحاجة إليه في الأشواط الإضافية.

وأشاد ميدو بأداء محمد شحاتة، واصفًا إياه بنجم اللقاء، نظرًا لقدراته في استغلال الكرات والتصرف بها بشكل صحيح.

وأكد أن أبرز مكاسب المباراة كانت عودة أحمد مصطفى زيزو للتسجيل بقميص الزمالك، بعد إحرازه هدفين مع منتخب مصر.

وأضاف أن الهدف الذي سجله زيزو يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها، مؤكدًا أن جماهير الزمالك حضرت اللقاء؛ لتوجيه رسالة واضحة إليه، مفادها: “عايزينك تكمل معانا”.

وأعرب ميدو عن أمله في أن يرد زيزو الجميل للجمهور، من خلال تجديد تعاقده مع الفريق، خاصة أن اللاعب يمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل الزمالك.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على سيراميكا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره بيراميدز، الذي تأهل للنهائي بعد فوزه الكبير على البنك الأهلي بنتيجة 4-0.