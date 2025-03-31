اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار.. صراع مع المرض انتهى برحيل مفاجئ

توفيت الفنانة إيناس النجار منذ قليل بعد صراع مع المرض، مما سبب صدمة كبيرة داخل الوسط الفني.





وكشفت شقيقتها أن إيناس كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، أدى إلى دخولها في غيبوبة استمرت أربعة أيام دون تحسن.





وكانت الفنانة منة جلال قد ناشدت الجمهور بالدعاء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن حالتها تدهورت حتى وفاتها.





يُذكر أن إيناس النجار بدأت مشوارها الفني في أوائل الألفينات، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات، وكان آخر أعمالها مسلسل “الحلانجي” في رمضان 2025.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/8tFnKwkBQ2Y