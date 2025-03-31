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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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يمنع أضرار الكحك.. مفاجآت عن الترمس يكشفها جمال شعبان

الترمس
الترمس
اسماء محمد

نصح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب بتناول الترمس في العيد بدون ملح
و الحلبة المنبتة 
لمكافحة أضرار كحك العيد.

واضاف جمال في منشور له على الفيسبوك بالمقارنة مع البقوليات الأخرى فإن الترمس:يحتوي على سعرات حرارية أقل ولكنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين 
وفيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك

أحد أغنى مصادر البروتين والألياف النباتية وعلى الأقل ضعف كمية البقوليات الأخرى 

فوائد تناول الترمس

يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكربوهيدرات ، مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

مصدر مهم للبوليفينول والزياكسانثين ، 
والتي تشمل مضادات الأكسدة المفيدة

ومركبات فيتوستيرول لخفض الكوليسترول

مصدر جيد لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، بما في ذلك الأرجينين ، الذي يخفض ضغط الدم

مصدر لبروتين جاما كونجلوتين الجديد ، والذي قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

الدكتور جمال شعبان

فوائد الترمس 

فاتح للشهية يقوي الجسم و يقوى الأعصاب وينشطها ، يحسن الأنيميا

مدر للبول يخفض الضغط المرتفع حيث يستخدم بدون ملح .


يساعد في تحسين عملية هضم الطعام لأنه من الحبوب الغنية بالألياف ويقي من سرطان القولون
‏‎يقوي الجهاز المناعي
 

يساعد على تخفيض نسبة الدهون والكولسترول الضار في الدم يحافظ علي سلامة القلب والاوعية الدموية
 

 يعمل على نقاء ونضارة البشرة عند المرأة ويحافظ علي سلامة الجلد.

يعمل كمضاد لبعض الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والصدفية.

زيوت طبيعية تساعد في تخفيف أعراض الصدفية

 يحسن مقاومة الانسولين ويكافح السكر من النوع التاني

الحلبة المنبتة 
لمكافحة أضرار كعك العيد

ينصح بتناول مشروب الحلبة بصفة منتظمة أيام العيد 
لتلاشي الآثار الضارة الناتجة عن كعك العيد

حيث تحتوي الحلبة علي مادة “الجلاكتوفتان” 
التي تخفض مستوي السكر والكوليسترول
كما تحتوي علي آلياف تمتص الدهون
وحمض الاجانيين الذي ينشط الجهاز الهضمي

كما ينصح بتناول مشروب القرفة والشاي السادةوممارسة رياضة المشي خلال عيد الفطر لأنهما يخلصان الجسم من أضرار الكحك.

الترمس فوائد الترمس جمال شعبان العيد عيد الفطر الصدفية السكر في الدم

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