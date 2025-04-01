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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الشاي الكرك مع البيتي فور

الشاي الكرك
الشاي الكرك
ريهام قدري

يعد عمل شاي الكرك من مفضلات الكثير وخصوصا في عيد الفطر لتناوله مع اللكحك والبستي فور .

وهو لايختلف عن الشاي بلبن ولكن الطريقة مختلفة وعليها اضافات وطعمه جميل.
المقادير
مج كبير ماء (300 ملل)
2 معلقة صغيرة شاى
3 معالق صغيرة سكر أو حسب الرغبة
6 فصوص حبهان (هيل)
4 عيدان قرنفل
عود قرفة صغير (اختياري)
كوب حليب (200 ملل).
طريقة التحضير:
- نحط مج كبير من الماء (300 ملل) في براد الشاي أو كنكة ونحطه على النار.
- نضيف معلقتين شاي صغيرين، و3 معالق صغيرة سكر أو حسب الرغبة، ونقلب كويس.
- نحط الحبهان ونقلب كويس.
- نضيف القرنفل والقرفة ونسيب الشاى يغلي على نار هادية جدًا لمدة 5 دقائق.
- نضيف كوب الحليب ونسيبه يغلي غلوة واحدة على النار.
نصفي الشاى ونقدمه وبالف هنا 
 

شاي الكرك الشاي الكرك شاي الشاي

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