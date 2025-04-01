طريقة عمل الشاي الكرك مع البيتي فور

يعد عمل شاي الكرك من مفضلات الكثير وخصوصا في عيد الفطر لتناوله مع اللكحك والبستي فور .

وهو لايختلف عن الشاي بلبن ولكن الطريقة مختلفة وعليها اضافات وطعمه جميل.

المقادير

مج كبير ماء (300 ملل)

2 معلقة صغيرة شاى

3 معالق صغيرة سكر أو حسب الرغبة

6 فصوص حبهان (هيل)

4 عيدان قرنفل

عود قرفة صغير (اختياري)

كوب حليب (200 ملل).

طريقة التحضير:

- نحط مج كبير من الماء (300 ملل) في براد الشاي أو كنكة ونحطه على النار.

- نضيف معلقتين شاي صغيرين، و3 معالق صغيرة سكر أو حسب الرغبة، ونقلب كويس.

- نحط الحبهان ونقلب كويس.

- نضيف القرنفل والقرفة ونسيب الشاى يغلي على نار هادية جدًا لمدة 5 دقائق.

- نضيف كوب الحليب ونسيبه يغلي غلوة واحدة على النار.

نصفي الشاى ونقدمه وبالف هنا

