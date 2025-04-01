طريقة عمل الشاي الكرك مع البيتي فور

يعد عمل شاي الكرك من مفضلات الكثير وخصوصا في عيد الفطر لتناوله مع اللكحك والبستي فور .
وهو لايختلف عن الشاي بلبن ولكن الطريقة مختلفة وعليها اضافات وطعمه جميل.
المقادير
مج كبير ماء (300 ملل)
2 معلقة صغيرة شاى
3 معالق صغيرة سكر أو حسب الرغبة
6 فصوص حبهان (هيل)
4 عيدان قرنفل
عود قرفة صغير (اختياري)
كوب حليب (200 ملل).
طريقة التحضير:
- نحط مج كبير من الماء (300 ملل) في براد الشاي أو كنكة ونحطه على النار.
- نضيف معلقتين شاي صغيرين، و3 معالق صغيرة سكر أو حسب الرغبة، ونقلب كويس.
- نحط الحبهان ونقلب كويس.
- نضيف القرنفل والقرفة ونسيب الشاى يغلي على نار هادية جدًا لمدة 5 دقائق.
- نضيف كوب الحليب ونسيبه يغلي غلوة واحدة على النار.
نصفي الشاى ونقدمه وبالف هنا