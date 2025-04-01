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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا ترسل 95 منقذًا إضافيًا إلى ميانمار

ميانمار
ميانمار
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عزمها إرسال 95 منقذًا إضافيًا إلى ميانمار للمساهمة في جهود الإغاثة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وجاء في بيان الوزارة، الصادر يوم الاثنين، أن طائرتين من طراز Il-76 تابعتين لوكالة إدارة الطوارئ الروسية ستنقلان فريقًا من المختصين، يضم وحدات من الكلاب البوليسية وكوادر طبية، لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. 

وأكدت الوزارة أن هذه المساعدة تحظى بتقدير من سلطات ميانمار، التي ناقشت الجهود المشتركة للإغاثة خلال اجتماع لفريق العمل المختص.

يُذكر أن زلزالًا قويًا ضرب ميانمار في 28 مارس، متسببًا في مقتل أكثر من 2000 شخص، مما دفع العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين، إلى إرسال فرق إنقاذ وموارد لدعم الاستجابة الإنسانية، إلى جانب مساهمة منظمة الصحة العالمية في جهود الإغاثة.

وزارة الطوارئ الروسية ميانمار جهود الإغاثة إدارة الطوارئ الروسية سلطات ميانمار روسيا والصين

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