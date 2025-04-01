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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد كارتر لـ شيماء سيف: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي

شيماء سيف
شيماء سيف
يارا أمين

هنأ المنتج محمد كارتر زوجته الفنانة شيماء سيف، بعيد الفطر ونجاح مسلسل “إش إش”.

ونشر كارتر صورة تجمعه بزوجته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “كل سنة وانتي طيبة ياحبيبة قلبي عيد سعيد عليكي، ومليون مبروك علي نجاح مسلسل إش إش ودايما مكسرة الدنيا ومن نجاح لنجاح”.

رجوع شيماء سيف إلى زوجها

تصدر اسم الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان كارتر عبر حسابه على Instagram عودته لزوجته شيماء بعد شهر من الانفصال.

كانت شيماء سيف قد أعلنت منذ فترة عن طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام قائلًا": "لا أنافس أحدا على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، ذلك الأمر الذي أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يتساءل عن السبب وراء ذلك الأمر.

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

محمد كارتر شيماء سيف مسلسل “إش إش” إنستجرام الانفصال

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