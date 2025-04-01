بحبك أوي يا صغننة.. دنيا سمير غانم تهنئ إيمي بعيد ميلادها

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت دنيا صور تجمعهما سويًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتبت: “كل سنة وانت طيبة و سعيدة و منورة حياتنا و بتمتعينا بخفة دمك اللي مفيش زيها ما شاء اللّه... بحبك أوي يا صغننة، قلبي انت”.

حسن الرداد يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

هنأ الفنان حسن الرداد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

وقام بنشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي عقبال مليون سنة يارب ”.