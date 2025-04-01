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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحبك أوي يا صغننة.. دنيا سمير غانم تهنئ إيمي بعيد ميلادها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
يارا أمين

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت دنيا صور تجمعهما سويًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتبت: “كل سنة وانت طيبة و سعيدة و منورة حياتنا و بتمتعينا بخفة دمك اللي مفيش زيها ما شاء اللّه... بحبك أوي يا صغننة، قلبي انت”.

حسن الرداد يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها 

هنأ الفنان حسن الرداد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

وقام بنشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي عقبال مليون سنة يارب ”.

دنيا سمير غانم سمير غانم عيد ميلاد إنستجرام حسن الرداد

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