الرئيس اللبناني: قصف الضاحية الجنوبية يحمل إنذارا خطيرا عن نوايا الاحتلال

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا حول الأحداث الجارية بالضاحية الجنوبية في لبنان، حيث قال ‏الرئيس اللبناني، إننا ندين القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وعدوان إسرائيل يتطلب حشد الأصدقاء لدعمنا.

وأوضح جوزيف عون، أن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يقتضي مزيدا من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية يحمل إنذارا خطيرا للنوايا المبيتة تجاه لبنان.

وفي سياق آخر: أفادت الوكالة اللبنانية، بأن سلطات الأمن نجحت في القبض على عدد من المشتبه في تورطهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني علي دولة الاحتلال.