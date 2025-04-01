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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. لحظة سقوط نوال الزغبي على المسرح بحفلها الأخير في بيروت

نوال الزغبي
نوال الزغبي
أحمد إبراهيم

تعرضت الفنانة نوال الزغبي، إلى موقف صعب أثناء إحياء حفلها الغنائى فى بيروت ، بمناسبة عيد الفطر حيث سقطت على المسرح. 

وجاء سقوط نوال الزغبي على المسرح، بسبب الحذاء الذى كانت ترتديه والذى يتميز بالكعب العالي، مما أدى إلى صدامها بإحدى السماعات على المسرح.

وقام عدد من رواد السوشيال ميديا، بتداول عدد من صور الحفل ولحظة سقوط نوال الزغبي. 

من ناحية أخرى، قررت الفنانة نوال الزغبى أن ترد بقوة على كل منتقديها بسبب مشاركتها فى برنامج “رامز إيلون مصر”. 

وقالت نوال الزغبي، عبر برنامج et بالعربى : كل من ينتقدنى فهم ناس حقودة ولا تحب نفسها وفى نفس الوقت هذه الانتقادات لا تشغلنى.

اغانى نوال الزغبي

وتستعد نوال الزغبى، لاختيار أغانى ألبومها الجديد حيث تم الاتفاق بشكل نهائى على خمسة أغانى. 

وتتعاون نوال الزغبى فى البومها الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء منهم عزيز الشافعى ومن المقرر أن يتضمن الالبوم الجديد اللهجة المصرية بجانب لهجتها اللبنانية. 

إطلالة نوال الزغبي

من ناحية أخرى تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبي إبهار متابعيها بإطلالاتها الجذابة التي تجمع بين الأناقة والجرأة، وهذه المرة قدمت لنا ظهورًا جديدًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث اختارت إطلالة غير تقليدية ولكن ملفتة للنظر.

ارتدت نوال الزغبي هودي بلون الموف الهادئ الذي يضفي لمسة من الأناقة والعصرية على إطلالتها. هذا اللون الذي يعكس الذوق الرفيع، يتناغم بشكل رائع مع ملامحها الجمالية ويبرز جمال بشرتها. الهودي جاء بتصميم مريح ولكن أنيق، مما يضيف لها مظهرًا شبابيًا مليئًا بالحيوية.

أما بالنسبة للإكسسوارات، اختارت بورنيطة من اللون البني بتصميم كارو عصري، مما أضاف لمسة من الجمال والتميز لإطلالتها. البرنيطة لم تكن مجرد أكسسوار، بل أكملت إطلالتها بشكل رائع وأعطت لمسة من الأناقة الكلاسيكية في خضم أسلوبها العصري.

أما عن الشنطة، فقد اختارت نوال حقيبة من اللون البني الكارو، والتي تتماشى بشكل مميز مع إطلالتها وتضفي توازنًا رائعًا بين اللونين. الحقيبة أضافت طابعًا فخمًا وعمليًا في الوقت نفسه، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا للمناسبات اليومية أو الخروج.

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