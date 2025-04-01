سعر الريال السعودي في ثاني أيام العيد

ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، في جميع البنوك العاملة في مصر.

الريال السعودي اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه بالإضافة إلى أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 13.50 جنيه للبيع و13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي نحو 13.49 جنيه للبيع و13.47 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي الآن

سعر الريال السعودي في بنك اتش إس بي سي (HSBC) نحو 13.50 جنيه للبيع و 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد نحو 13.50 جنيه للبيع و 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.49 جنيه للبيع و 13.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي في بنك نكست نحو 13.51 جنيه للبيع و 13.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 13.49 جنيه للبيع و13.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الإسكندرية نحو 13.49 جنيه للبيع و 13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.49 جنيه للبيع و13.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في ميد بنك نحو 13.51 جنيه للبيع و 13.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.50 جنيه للبيع و13.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.50 جنيه للبيع و13.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل نحو 13.50 جنيه للبيع و13.42جنيه للشراء.