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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم 29-3-2025

الريال السعودي
الريال السعودي
علياء فوزى

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الموافق 29-3-2025؛ استقرارا داخل السوق الرسمية دون أي تغيير منذ الخميس الماضي.

وكان آخر تداول لسعر الريال أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري 13.47 جنيها للشراء و 13.49 جنيها للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 13.4 جنيها للشراء و 13.49 جنيها للبيع في بنك البركة

وسجل ثاني أقل سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 13.41 جنيها للشراء و 13.5 جنيها للبيع في بنك قناة السويس.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.42 جنيها للشراء و 13.49 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر".

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.44 جنيها للشراء و 13.52 جنيها للبيع في ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 13.45 جنيها للشراء و 13.52 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.46 جنيها للشراء و 13.49 جنيها للبيع في بنوك الأهلي الكويتي،المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.47 جنيها للشراء و 13.5 جنيها للبيع في بنوك"  HSBC، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بنك  QNBالأهلي".

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