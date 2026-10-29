حديقة الأزبكية تستضيف ختام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى

تستضيف حديقة الأزبكية التراثية بعد قليل، الحفل الختامي للدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن المشروعات الفائزة، في إطار دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

حديقة الأزبكية

وتُعد حديقة الأزبكية واحدة من أعرق الحدائق التاريخية بمحافظة القاهرة، والحديقة الوحيدة في نطاق القاهرة الخديوية، بما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية متميزة، حيث أعادت الدولة إحياءها ضمن مشروعات تطوير وإحياء القاهرة الخديوية، لاستعادة رونقها الحضاري ومكانتها باعتبارها متنفسًا أخضر ومتنزهًا لسكان العاصمة، ووجهة تعكس عراقة القاهرة وهويتها المعمارية.

وشملت أعمال التطوير إحياء القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية داخل الحديقة، مع الحفاظ على طابعها الأصيل، إلى جانب تجديد البحيرة الأثرية وفق أحدث الأنظمة، وترميم العناصر الأثرية، ومن بينها النافورة، وإعادة تأهيل الأشجار القديمة وتنفيذ التدعيمات اللازمة للحفاظ عليها، فضلًا عن تطوير وتأهيل المباني المطلة على الحديقة.

ويأتي تطوير حديقة الأزبكية ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية والتي تضم عددًا من المشروعات المهمة، من بينها الفراغ الممهد للمسارح التاريخية، وسوق كتب الأزبكية الجديد، ونادي السلاح المصري، وجراج الأوبرا، وعمارات القاهرة الخديوية بشارع قصر النيل، وممرات مثلث البورصة، وجامع التوحيد.

ويعكس إحياء حديقة الأزبكية حرص الدولة على الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي للعاصمة، وإعادة توظيفه بما يحقق التوازن بين صون الهوية الحضارية وتوفير المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.