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دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فريق الجيش الملكى المغربى بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى


يواجه نادي بيراميدز فريق الجيش الملكي اليوم الثلاثاء في تمام الساعه التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

تذاع مباراة بيراميدز والجيش الملكي  عبر قنوات "بى إن سبورتس"، الناقل الحصرى للبطولة.

ويدير المباراة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

الجيش الملكي بيراميدز دوري ابطال افريقيا استاد القاهرة الدولي

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