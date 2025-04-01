الأهلي يراسل اتحاد الكرة من جديد لهذا السبب.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن طلب حكام أجانب في مباريات الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الأهلي يرسل فاكس رسميا جديدا إلى اتحاد الكرة يستفسر منه عن تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي للقاء بيراميدز ويؤكد استعداده لإرسال شيك بالمستحقات”.

الأهلي يطلب الاستمرار في إجراءات استقدام حكام أجانب

صرح الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه عقب الإعلان عن إلغاء نادى بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم 12 أبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكتروني للاتحاد طلب النادي الأهلي بالاستمرار فى إجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وافق على طلب النادي الأهلي على اعتبار أن إجراءات استقدام الحكام قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتباريين ، لا سيما مع تقديم تعهد من النادي الأهلي بتحمل التكاليف.