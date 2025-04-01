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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6769 ندوة إرشادية خلال مارس.. الزراعة تعزز مفهوم الصحة الواحدة

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
شيماء مجدي

 واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها المكثفة في تنظيم الندوات الإرشادية خلال شهر مارس ٢٠٢٥، ضمن خطتها لتوحيد الخطاب الإرشادي على مستوى الجمهورية، وتعزيز مفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، وتحت إشراف الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 إجمالي الندوات الإرشادية خلال مارس: ٦٬٧٦٩ ندوة
تنوعت موضوعات الندوات ما بين الأمراض المشتركة وسلامة الغذاء، والرعاية التناسلية، والمجازر، والتأمين على الماشية، وغيرها من القضايا التي تهم المربي والمستهلك.

 أبرز الموضوعات الموحدة والندوات المنفذة:
   إنفلونزا الطيور (١ – ٦ مارس):
• عدد الندوات: ٣٨٥
• إجمالي الحضور: ٦٬٩١٣ شخصًا
• تمت الندوات في ٢٧ محافظة، وركّزت على سبل الوقاية والتبليغ السريع.
  مرض الفاشيولا (٨ – ٢٠ مارس):
• المرحلة الأولى (٨ – ١٢ مارس):
o عدد الندوات: ٤٨٨
o إجمالي الحضور: ٩٬٦٥٤ شخصًا
• المرحلة الثانية (١٣ – ٢٠ مارس):
o عدد الندوات: ٤٦٦
o إجمالي الحضور: ٤٬٩٨٥ شخصًا.
مرض السل البقري (من ٢٠ مارس حتى تاريخه):
• عدد الندوات: ٦٥٠
• إجمالي الحضور: ٥٬٨٥٠ شخص
الأسماك المملحة (مع اقتراب عيد الفطر):
• عدد الندوات: ٦٢٠
• إجمالي الحضور: ٥٬٥٨٠ شخص

الرسائل الإرشادية وأهداف الحملة:
• توعية المربين والمواطنين بكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة مثل إنفلونزا الطيور والسل.
• نشر ثقافة الاستهلاك الآمن للأغذية، خاصة في المناسبات الموسمية مثل شم النسيم.
• تقديم معلومات علمية موحدة موجهة حسب الوضع الصحي في كل محافظة.
• دعم التواصل المباشر مع المجتمع ضمن رؤية الهيئة لتفعيل مفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يجمع بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

تؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن هذه الأنشطة التوعوية والإرشادية تأتي في إطار خطة وطنية شاملة تستهدف بناء وعي مجتمعي مستدام، وتحقيق أقصى درجات الوقاية، بما يضمن سلامة الغذاء، وصحة المواطن المصري، واستدامة الثروة الحيوانية.

الزراعة الندوات الإرشادية الخدمات البيطرية الوضع الصحي

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