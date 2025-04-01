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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برعاية مستقبل وطن: رحلات عمرة مجانية وأجهزة كهربائية هدايا صلاة العيد بالإسكندرية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قدم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية رحلات عمرة مجانية بعد صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ساحة الصحابة وكبري الجامعة وأرض المعسل بشارع جواهر بمنطقة الحضرة ومسجد السلام بدائرة باب شرق وسيدي جابر بمشاركة العديد من أعضاء وقيادات الحزب، تحت رعاية الدكتور "سعيد عبدالعزيز" الأمين العام للمحافظة و"حسن خاطر" أمين التنظيم، فيما قدم الهدايا أحمد رأفت، الأمين العام المساعد.

وقام "رأفت" بتوزيع رحلتي عمرة مجانية من خلال قرعة السحب على المصلين وتوزيع أجهزة كهربائية علي الفائزين ولعب أطفال علي أبنائنا عقب صلاة العيد لبث الفرحة و المودة والمحبة في قلوب الأطفال بإطار الدور المجتمعي والخدمي للحزب.

وأشاد الأمين المساعد، بالجهود التي يبذلها مستقبل وطن بجميع أنحاء الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومشاركة أبناء الوطن في شتي المناسبات.

قائلا إن اليوم يقف ألاف المواطنين مكبرين بصلاة العيد ، مهنئين بعضهم لبعض باليوم المبارك في رسالة يراها العالم أجمع بأن ملايين الشعب المصري صفا واحداً خلف الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وآلامه العربية.

واختتم الامين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية تصريحاته  أن مصر ستظل الحامي والمدافع عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للشعب الفلسطيني إلى وأن الاتفاق المرتقب يعد مرحلة مهمة على طريق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن تهدئة جبهة غزة سيعني هدوء الجبهات الأخرى،

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن عمرة مجانية عيد الفطر المبارك ساحة الصحابة

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