مديرية تموين البحيرة تشن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر المبارك

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكثفة لتفقد الحالة التموينية ولضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز خلال فترة عيد الفطر المبارك.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محمد هدية، وإشراف حسام المزين وكيل المديرية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق ، أسفرت عن تحرير 102 محضراً خلال أيام الوقفة واول أيام عيد الفطرالمبارك للمخابز البلدية المخالفة، حيث تنوعت المخالفات ما بين:

نقص وزن الخبز ،عدم وجود سجل زيارات بالمخبز وعدم مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة وعدم إعلان أسعار رغيف الخبز.....

كما تم استكمال المرور على المخابز البلدية المدعمه والتأكد من انتظام المخابز فى انتاج الخبز البلدى المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما تم تحرير 10 محضراً لعدم إعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية، بالإضافة إلى تحرير محضر مخالفة مواد بترولية.

كما تم متابعة سير العمل بمحطات الوقود، لضمان إنتظام العمل، والتأكد من وصول المنتج للمواطنين وبيعه بالأسعار الرسمية، مع التأكيد على عدم وجود شكاوى من نقص المنتجات البترولية .

كما تم المرور على مستودعات الغاز لضمان إنتظام وإستقرار العمل بها.

وفى إطار استمرار العمل الرقابى لليوم الثالث على التوالى وتم المرور بناحية مراكز حوش عيسي ووادى النطرون ومركز بدر واسفر المرور عن تحرير 20 تقرير وضبط المخالفات.

ومازالت المتابعة الميدانية مستمرة.

وأكد محمد رجب هدية - وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لضبط منظومة الدعم والتصدي لأي محاولات تلاعب بالسلع الاستراتيجية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان توافر الخبز والسلع الأساسية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين عبر غرفة العمليات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض

وتشدد المديرية على ضرورة التزام التجار وأصحاب المخابز بالقوانين المنظمة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.