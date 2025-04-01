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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
أسماء عبد الحفيظ

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد، يشعر الكثير من الأشخاص من مشكلة التخمة خلال أيام العيد ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها، الإكثار من الولائم وتتنوع الأطعمة الدسمة وحلويات العيد المتنوعة، التى تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، الحموضة، الغثيان، والإمساك،التى يمكن علاجها بمواد طبيعية بعيدة عن الأدوية .

شرب شاي الأعشاب لتهدئة المعدة

تعتبر الأعشاب الطبيعية لها دور كبير في علاج آلام المعدة وتحسين الهضم. يمكن تحضير شاي الأعشاب بسهولة في المنزل للحصول على راحة فورية:

الزنجبيل: يعتبر مشروب الزنجبيل مفيد للمعدة، حيث يساعد على تخفيف الشعور بالغثيان والانتفاخ، يمكن شرب شاي الزنجبيل مع العسل أو إضافته إلى الطعام.

النعناع: يعتبر النعناع مهدئ طبيعي ليس فقط للأعصاب بل للمعدة أيضا، حيث يساعد النعناع على تهدئة التقلصات المعوية وتقليل الغازات،كما يمكن غلي بعض أوراق النعناع الطازجة في الماء وشربها بعد الأكل.

البابونج: له تأثير مهدئ على المعدة ويخفف الالتهابات، مما يساعد في علاج عسر الهضم.

تناول الزبادي والبروبيوتيك

يحتوي الزبادي الغني بالبروبيوتيك على مواد بكتيريا نافعة في الأمعاء، مما يخفف من اضطرابات المعدة ويحسن الهضم، ويفضل تناوله بعد الوجبات الدسمة لمنع حدوث التخمة والانتفاخ.

شرب ماء الكمون المغلي

يساعد تناول الكمون المغلى على التخلص من الإنتفاخ فور تناولة لما يحتوية من خصائص نباتية كبيرة يساعد فى علاج اضطرابات المعدة.


استخدام ماء الليمون الدافئ

كوب من الماء الدافئ الممزوج بعصير الليمون الطازج، يساعد فى تحسين الهضم.

استخدام خل التفاح الطبيعي

ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب ماء دافئ تساعد فى تحسين عملية الهضم كما تقلل الشعوربالحموضه بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

تجنب المشروبات الغازية والمنبهات

مشروبات غازية

تؤدي المشروبات الغازية والكافيين إلى اضطرابات هضمية وحدوث إنتفاخ، لذا من الأفضل استبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال أو الليمون بالنعناع.

تناول الأطعمة سهلة الهضم

عندما تشعر بآلام المعدة، يفضل تجنب الأطعمة الثقيلة والاعتماد على الأطعمة الخفيفة مثل:

الأرز الأبيض: خفيف على المعدة وسهل الهضم.

التفاح المبشور: يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة.

الموز: يهدئ المعدة ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

 ممارسة المشي بعد الأكل

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد


يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ كبير وهو النوم مباشرة فور تناول الطعام وهذه العادة تمثل خطأ كبير يسبب اضطراب فى الجهاز الهضمي، لذلك لابد من الجلوس أو النوم بعد تناول الطعام مباشرة، يُفضل المشي لمدة 10-15 دقيقة لتحفيزعملية الهضم ومنع تراكم الغازات في البطن.

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد الأعشاب تناول الزبادي والبروبيوتيك الزبادي

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علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

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