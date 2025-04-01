القصة الكاملة لواقعة فيديو لهو شيوخ وأطفال بالبالونة داخل مسجد بالإسماعيلية

داخل أروقة مسجد الزهراء بمحافظة الإسماعيلية، ظهر شيخ يلهو مع أطفال بالبالون في واقعة أثارت جدلا واسعا وذلك بعد الانتهاء من شعائر عيد الفطر المبارك.

وكشف الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، حقيقة قيام شيوخ باللهو بالبالون مع أطفال داخل مسجد بعد انتهاء صلاة العيد و انتشار فيديو مثيرا للجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.







اوضح عطيفي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الضوابط الشرعية والإدارية داخل المساجد التابعة لها، لضمان أداء الشعائر وفق المنهج الوسطي المعتدل، مشددًا على ضرورة احترام قدسية المساجد وعدم تحويلها إلى أماكن للهو واللعب، لافتا إلي أن المسجد محل الواقعة لا يتبع الأوقاف وهو مسجد الزهراء.

واثار الفيديو جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المواطنين اشادو بروح البهجة والاحتفال وترغيب اطفالنا في الدين وارتياد المساجد، والبعض الآخر أكد أهمية احترام قدسية المساجد.