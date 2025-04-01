قبل نهاية الموسم.. الإسماعيلي يبدأ مفاوضات تجديد عقود 10 لاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، فتح مفاوضات مع 10 من لاعبي الفريق لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للاعبين التوقيع مع أي ناد اخر في الوقت الحالي دون الحاجة للرجوع إلى النادي.

اللاعبون الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم هم: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، حارسا مرمى الفريق، بالإضافة إلى محمد بيومي، عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، عبد الله السعيد، أحمد الشيخ، إيريك تراوري، ومحمد نصر.

وفي هذا السياق، ينتظر مجلس إدارة النادي الحصول على القرض البنكي المقرر لتسوية العديد من الملفات المالية، بما في ذلك تجديد عقود اللاعبين.

ومن المتوقع أن يتم عرض ملف تجديد العقود على تامر مصطفى، المدير الفني للفريق، للحصول على موافقته بشأن اللاعبين الذين يرغب في استمرارهم.

على صعيد اخر، وافق مجلس إدارة الإسماعيلي على تعديل لائحة مكافآت المباريات بناءً على طلب المدير الفني تامر مصطفى، وذلك لتحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

و يسعى تامر مصطفى إلى تشجيع اللاعبين على بذل أقصى جهد في المباريات القادمة من أجل تحسين ترتيب الفريق في الدوري والابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.