ترامب يطلق "يوم التحرير التجاري".. إعفاء المُصنِّعين المحليين وفرض رسوم على الواردات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته اتخاذ خطوة "تاريخية" لتحسين القدرة التنافسية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تصنع منتجاتها داخل البلاد لن تدفع "رسومًا" إضافية.
في هذا السياق، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار ما أطلق عليه "يوم التحرير التجاري"، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة التوازن في التجارة العالمية وتعزيز التصنيع المحلي.
من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوات على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث تجري بريطانيا، على سبيل المثال، مباحثات مكثفة مع الإدارة الأمريكية لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية.
تُظهر هذه التحركات التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التصنيع المحلي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي على الساحة العالمية.