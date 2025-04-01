دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على الهلال السوداني بهدف محمد هاني

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي والهلال السوداني بتقدم المارد الأحمر بنتيجة ١-٠، على استاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة ١١ من انطلاق المباراة بصاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.

وشهد الشوط الأول سيطرة أهلاوية وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة ولكن وقف حارس الهلال لها بالمرصاد.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض به مواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعتمد السويسري مارسيل كولر على القوة الضاربة في صفوفه حيث دفع بالثنائي الهجومي وسام أبو علي وجينيك جارديشار.

وضم التشكيل كلا من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيي عطية الله وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وجينيك جارديشار وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.