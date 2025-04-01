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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفي عقب أدائه صلاة العيد.. وفد الأوقاف يقدم واجب العزاء في إمام مسجد بأسيوط

وفد الأوقاف يقدم واجب العزاء في وفاة إمام مسجد بأسيوط
وفد الأوقاف يقدم واجب العزاء في وفاة إمام مسجد بأسيوط
إيهاب عمر

قدم وفد من مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد فتحي حسين، إمام مسجد العمارة بالعزايزة، التابع لإدارة أوقاف الغنايم، الذي وافته المنية أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة نُقل على أثرها إلى المستشفى عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك.

ترأس الوفد الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف أسيوط، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بالمديرية، والشيخ حسن بهلول مدير إدارة أوقاف الغنايم ولفيف من أئمة أوقاف أسيوط.

جاء ذلك بناء على تكليف وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، والشيخ الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

ونعى الشيخ الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، بمزيد من الأسى وعميق المواساة، الشيخ محمد فتحي حسين، إمام مسجد العمارة بالعزايزة، التابع لإدارة أوقاف الغنايم، بمديرية أوقاف أسيوط، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية ألمّت به.

خدمة كتاب الله

وقال إن الشيخ محمد فتحي حسين، وافته المنية في المستشفى، بعد حياة عامرة بخدمة كتاب الله، وتبليغ رسالته، وإمامة المصلين في بيوت الله، سائلًا المولى -عز وجل- أن يشمله برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من علم وعمل، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعرض لأزمة قلبية مفاجئة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن الشيخ محمد فتحي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك ونقل على اثرها إلى المستشفى ووافته المنية داخل المستشفى؛ مشيرًا إلى أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرّر صرف (٣٠) ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إعانةً عاجلة لأسرة الفقيد الكريم، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، مع التوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وكل المستحقات الأخرى.

وأصدر وزير الأوقاف، تكليفا لرئيس القطاع الديني، الشيخ خالد خضر، بتشكيل وفد من قيادات مديرية أوقاف أسيوط لتقديم واجب العزاء لأهل الفقيد نيابة عنه، ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوبهم، ويخلفهم خيرًا في مصابهم، وأن يجعل ما قدّمه الفقيد في ميزان حسناته يوم القيامة.

أسيوط مديرية الأوقاف واجب العزاء إمام مسجد أزمة قلبية مفاجئة صلاة عيد الفطر

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