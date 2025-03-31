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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة أرض الملاعب

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
إيهاب عمر

أدى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط وسط حضور حشد كبير من المواطنين وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والشبابية، بالإضافة إلى عدد من الأئمة والشيوخ من مديرية الأوقاف بينما أدى الآلاف من أبناء محافظة أسيوط صلاة العيد في 2776 مسجداً و164 ساحة لاداء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية والانتاج واللواء هشام المليجي مستشار المحافظ لشئون التخطيط والمشروعات وتنمية الموارد وفضلية الشيخ الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الاوقاف وعلي سيد وكيل وزارة العمل والدكتور صلاح علي قطب مدير مديرية الطب البيطري والمهندس محسن فراج رئيس قطاع كهرباء جنوب والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والكيانات الشبابية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتبادل التهاني مع المواطنين 

وعقب أداء الصلاة، تبادل محافظ أسيوط التهنئة مع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، في جو يسوده الود والحب وحرص على إلتقاط الصور التذكارية معهم، معربًا عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لكل أهالي محافظة أسيوط بمناسبة هذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات وأن يعم الأمن والسلام على مصر وشعبها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا حرصه الشديد على مشاركة المواطنين فرحتهم في كافة المناسبات والأعياد لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو تنمية الوطن ورفعة شأنه.

وخلال خطبة العيد، أكد فضيلة الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، مشيراً إلى فرحة الصائمين بإغتنام شهر رمضان وصيامه وقيامه وقراءة القران لافتا إلى أهمية التعاون والمحبة بين أبناء الوطن.

وأوضح المحافظ إنه تم تكليف جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق بالمتابعة الدورية لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف العامة ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة والتنسيق بين كافة الأجهزة للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين.

كما وجه أبوالنصر، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات ورفع المخلفات أولا بأول وفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين ، لافتاً الى إنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام العيد لتوفير احتياجات المواطن والتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة وإصلاح أي أعطال محتملة ومواجهة أي طارئ وتفعيل غرفتي الأزمات والعمليات وربطها مع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الطوارئ والسلامة العامة فضلا عن غرف العمليات الفرعية للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور.

كما تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أية حالات طارئة فضلا عن تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد لإضفاء بهجة وفرحة عليهم وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين علاوة على تم تشكيل لجان من الزراعة وحماية الأراضي والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية لتنفيذ حملات للرصد والمتابعة خلال عطلة العيد لمنع إستغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف وإزالة أي تعدى في المهد على الفور واتخاذ إجراءات سريعة نحو الإزالة الفورية حيال هذه التعديات.

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