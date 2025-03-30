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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعقد لقاء جماهيريا لأهالي مدينة أبوتيج لتلبية متطلباتهم

محافظ أسيوط يعقد لقاءاً جماهيرياً لأهالي مدينة أبوتيج
محافظ أسيوط يعقد لقاءاً جماهيرياً لأهالي مدينة أبوتيج
إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لقاءً جماهيرياً بحديقة ناصر بمدينة أبوتيج للإستماع إلى طلبات أهالي المدينة ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية وذلك في إطار لقاءاته الدورية مع المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع الجماهير والعمل على حل مشاكلهم تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد حسن عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والنائب أحمد الشناوى عضو مجلس النواب، والنائب علاء خيرالله عضو مجلس النواب، والنائب عادل حجازى عضو مجلس الشيوخ، والعديد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء بيت العائلة المصرية وأهالي المدينة.

في مستهل كلمته نقل محافظ أسيوط تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركان وناقش خلال اللقاء عدة قضايا تخص التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية بالقري، وتوفير إسكان إقتصادى للشباب كما تمت مناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة، وتطوير قطاع الصحة.

إيجاد حلول سريعة وفعالة

واستمع المحافظ إلى استفسارات المواطنين حول المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات، حيث وجه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكداً أن جميع الشكاوى والمقترحات تخضع للدراسة لإيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تحقيق حياة كريمة

وأكد أبوالنصر حرصه على عقد لقاءات ميدانية مفتوحة بشكل مستمر، لتعزيز التواصل بين القيادة التنفيذية والمواطنين، مشدداً على أن هذه اللقاءات توفر فرصة مباشرة لحل المشكلات والتفاعل مع الأهالي بهدف تحقيق حياة كريمة لهم كما دعا كافة المؤسسات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصب في مصلحة المواطن.

في ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ، مؤكدين أن الإستماع إلى مشاكلهم والتوجيه بحلها يعكس إهتمام القيادة التنفيذية بتلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أسيوط محافظ أسيوط لقاءاً جماهيرياً حديقة ناصر بمدينة أبوتيج رؤية مصر 2030 تحسين الخدمات العامة

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