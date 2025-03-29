محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم.. صور

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمسجد السلطان الفرغل للعام الثاني على التوالي بمدينة أبوتيج تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وفضيلة الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ومحمد حسن عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، والنائب علاء خير الله عضو مجلس النواب، والنائب عادل حجازى عضو مجلس الشيوخ، والشيخ يونس خليفة يونس مدير إدارة أوقاف أبوتيج، والشيخ عثمان الخطيب إمام مسجد السلطان الفرغل، وعادل خليل رئيس مجلس إدارة المسجد والعديد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المدينة والمكرمين من حفظة القرآن وأسرهم.





156 متسابقا

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس خليفة يونس مدير إدارة أوقاف أبوتيج أعقبها كلمات ترحيب بالحضور لوكيل وزارة الأوقاف وقد أقيمت المسابقة ما بين ستة مستويات لحفظة القرآن الكريم ما بين كاملاً إلى أجزاء من القرآن الكريم، لعدد 156 متسابقا من الطلاب والطالبات وأشرف على المسابقة عدداً من مشايخ الأزهر والأوقاف.





عودة كتاتيب تحفيظ القرآن

وهنأ محافظ أسيوط – خلال كلمته- الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مشيداً بالجهود المبذولة معهم من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المسابقة التي تخلق منافسة حميدة وتشجع على حفظ كتاب الله ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنياً لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات مشيداً بقرار الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بعودة كتاتيب تحفيظ القرآن داعيا إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مؤكداً أن كتاتيب تحفيظ القرآن ستكون متاحة للجميع بالمجان، مع توفير محفظين متخصصين ومعتمدين لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس توعوية وتعاليم القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.





وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير مؤكداً على أهمية تعزيز روح الإخاء والمودة بين أبناء المجتمع.