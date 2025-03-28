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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 37 حالة تعد على أراضي زراعية بمركزي القوصية والبداري

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 37 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للازالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة 37 حالة تعدي 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 37 حالة تعدي بمركزى القوصية والبداري بمساحة 4709 متر مربع حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز من إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية ملك للاهالي كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز من إزالة 22 حالة تعدي منهم حالتين تعدي بالمباني على أراضي تابعة لحماية النيل و20 حالة مستردة من طلبات تقنين غير جادة لأراضي ولاية الإصلاح الزراعي لافتاً إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة وحامية النيل والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية للمراكز.

إزالة كافة أشكال التعديات

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط محافظ أسيوط إزالة 37 حالة تعدي تعدي على أراضي زراعية أملاك دولة الموجة الـ 25 للازالات مركز ومدينة القوصية مركز ومدينة البداري

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